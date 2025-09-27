Terribile incidente stradale a Misilmeri, un morto sulla Palermo-Agrigento

Incidente mortale a Misilmeri, sulla Palermo Agrigento, una strada ormai nota per i gravi incidenti che avvengono ormai in modo abituale.

“A causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Inn. SS113 Palermo, sulla strada statale 121 “Catanese”, al km 251,350 all’altezza di Misilmeri (Palermo)”. Lo conferma l’anas.

Nel sinistro, che ha coinvolto un motociclo e un’autovettura, è deceduta una persona.

Il traffico è stato deviato su strade comunali.

Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.