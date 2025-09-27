Cronaca

Strada statale 188 allagata, chiusa in entrambe le direzioni

A causa del piano viabile allagato, momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni, la strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula”, nel tratto tra il km 10,800 e il km 11,200, all’altezza di Marsala (Trapani). Percorso alternativo in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

