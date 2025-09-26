Politica

Stop al Ponte dalla Corte dei Conti, Salvini: Cantiere entro novembre

«È un’opera complessa ed è giusto che la Corte di Conti chieda tutti i chiarimenti». Lo ribadisce il vicepremier e ministor dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo i chiarimenti chiesti nei giorni scorsi dai giudici contabili sulla delibera Cipess.

«Conto – ha sottolineato Salvini – che entro i primi di novembre ci siano i via libera definitivi e a Messina e Reggio Calabria possano vedere gli operai al lavoro»

