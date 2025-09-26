Incidente sulla Palermo-Sciacca, auto contro le barriere: automobilista in ospedale

Pomeriggio di paura sulla strada statale 624, la Palermo-Sciacca, teatro dell’ennesimo incidente. Un automobilista ha perso il controllo della sua vettura che, dopo una sbandata improvvisa, è finita violentemente contro le barriere di protezione. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 all’altezza del territorio di Altofonte.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto, all’origine della perdita di controllo del mezzo potrebbe esserci stato un problema tecnico, forse la foratura improvvisa di uno pneumatico. L’impatto con il guardrail è stato violento.

L’uomo alla guida, rimasto ferito nell’impatto, è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo, che dopo le prime cure lo hanno trasportato in ospedale.

L’incidente ha causato inevitabili disagi alla circolazione. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma per i rilievi di rito e la gestione del traffico, sono intervenuti anche gli operatori dell’Anas e il personale della ditta MF Auto di Magnasco Francesco per la messa in sicurezza della strada e la successiva rimozione del veicolo incidentato.