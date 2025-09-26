Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra veicoli a Coda di Volpe: ci sono feriti

Nuovo incidente sulla strada statale 121, la Palermo-Agrigento nel tratto tristemente noto come “Coda di Volpe” tra Bolognetta e Misilmeri.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto più veicoli. Ci sarebbero persone ferite. L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha reso necessario l’immediato intervento di una complessa macchina dei soccorsi. Sul posto ambulanze del 118.

Indispensabile anche l’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi incidentati e l’intera area, scongiurando ulteriori pericoli. Le operazioni di soccorso e i successivi rilievi di rito, affidati ai Carabinieri