Cronaca

È morto il cantante palermitano Christian, ha venduto milioni di dischi

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all’età di 82 anni, Christian, il cantante di Cara e di Daniela, la voce che negli anni Ottanta – nel periodo del suo maggior successo – fu definita la risposta italiana a Julio Iglesias. Era ricoverato al Policlinico di Milano.

Nato a Palermo l’8 settembre 1943, Christian (il vero nome è Cristiano Rossi) poteva vantare una carriera pluridecennale e milioni di dischi venduti. Rimane una voce simbolo della musica italiana.

News suggerite per te:

  1. Brividi a Palermo, a Radio Italia Live più di 150.000 cuori che battono insieme
  2. È morto Pippo Baudo, aveva 89 anni: il siciliano più grande della TV
  3. Palermo, nasce l’ospedale del futuro: un polo da 240 milioni per rivoluzionare la lotta al cancro in Sicilia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento