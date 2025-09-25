Torna il maltempo, allerta meteo gialla in Sicilia

Di nuovo maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani, venerdì 26 settembre 2025.
Il bollettino prevede piogge parse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e centro-
meridionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Isolate,
localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con
quantitativi cumulati deboli.
