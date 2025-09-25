L’inferno in galleria sulla Palermo-Catania, 13 vetture distrutte, un 30enne grave e caos

A seguito dell’incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi all’interno della galleria Cameccia, ubicata al km 21,500 dell’autostrada A19 in località Trabia e sulla carreggiata in direzione Palermo, Anas ha provveduto a rimuovere tutti e 13 i mezzi incidentati.

Immediatamente dopo, Anas ha attivato il servizio di bonifica per la raccolta dei rifiuti che il mezzo pesante ha disseminato lungo tutta la carreggiata dopo aver perso un quantitativo considerevole di olio motore ed essersi ribaltato. Contestualmente alla bonifica è iniziata anche la pulizia del piano viabile dall’olio sparso lungo la carreggiata. Il personale Anas è al lavoro per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile fronteggiando queste complesse e delicate operazioni di bonifica e pulizia.

Al momento insistono code sul luogo dell’incidente. È stata istituita una temporanea uscita obbligatoria allo svincolo di Termini Imerese lungo la strada statale 113.

Un palermitano di 30 anni è in gravi condizioni all’ospedale Civico. E’ uscito fuori dal finestrino di una delle vetture che ha iniziato a sbandare dopo che un mezzo pesante sarebbe andato in avaria e avrebbe perso una grossa quantità di olio sull’asfalto. Le auto hanno iniziato a sbandare non riuscendo ad evitare l’impatto. Una delle auto coinvolte si è ribaltata.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivate le ambulanze, per il ferito più grave è stato subito chiesto l’intervento dell’elisoccorso