Grave incidente sull’A19, camion ribaltato e 11 veicoli coinvolti, interviene l’elisoccorso

Un grave incidente stradale sta paralizzando il traffico sull’autostrada A19 in direzione Palermo. Pochi minuti fa, subito dopo lo svincolo di Termini Imerese, all’altezza di Trabia, all’interno della galleria Camercia 2. Sono 11 i veicoli coinvolti e un camion sarebbe ribaltato, occupando l’intera carreggiata e bloccando di fatto la circolazione.

L’impatto ha generato immediatamente lunghe code, con centinaia di automobilisti che si trovano attualmente bloccati nel tratto interessato. La situazione è critica e le ripercussioni sulla viabilità sono pesantissime.

“La circolazione – fanno sapere – è temporaneamente indirizzata in uscita allo svincolo di Termini Imerese con rientro in A19 a Trabia”. Nessuna limitazione sulla carreggiata in direzione Catania.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area e avviare le complesse operazioni di rimozione del mezzo pesante. Presenti anche le pattuglie delle forze dell’ordine per gestire la viabilità e è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per prestare le prime cure all’autista del mezzo, a testimonianza della serietà dell’accaduto.

Le autorità raccomandano la massima prudenza agli automobilisti in viaggio e, per chi è diretto verso Palermo, consigliano di valutare percorsi alternativi al fine di evitare di rimanere imbottigliati nel traffico. Seguiranno aggiornamenti sulla riapertura della carreggiata.