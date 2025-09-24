Scossa di terremoto lungo la costa della Sicilia

Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina), alle 17:06:22 ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.2692, 14.8285 ad una profondità di 129 km.
L’epicentro del terremoto è stato localizzato tra la costa settentrionale siciliana e le isole Eolie.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
