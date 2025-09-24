Cronaca

Scossa di terremoto lungo la costa della Sicilia

di Redazione Web
lettura in 0 minuti
terremoto

Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina), alle 17:06:22 ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.2692, 14.8285 ad una profondità di 129 km.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato tra la costa settentrionale siciliana e le isole Eolie.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

News suggerite per te:

  1. Forte scossa di terremoto in mare, trema la Sicilia occidentale: i dettagli dell’Ingv
  2. La terra trema ancora in Sicilia: un terremoto al largo della costa
  3. Scossa di terremoto in Sicilia oggi 13 luglio
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento