Rottura della condotta a Cerda: stop idrico a Palermo, Bagheria, Misilmeri, Ficarazzi e Villabate,

Stanotte si è attivata una rilevante perdita nell’acquedotto Nuovo Scillato in corrispondenza del territorio comunale di Cerda. Ciò ha determinato l’inevitabile interruzione delle consegne idriche ai Comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Villabate, al distretto Bandita-Favara-Galletti di Palermo, alle utenze del Canale di Scillato del Comune comprese tra la botola 34 e la botola 81 e alle utenze idropotabili della Zona Industriale di Termini Imerese.

Forti disservizi potranno pertanto determinarsi, già dalle prossime ore, a tutto il bacino d’utenza sopra indicato e anche alla frazione Portella di Mare del Comune di Misilmeri (non in gestione Amap).

Tenuto conto dell’attuale scenario di crisi idrica, non sarà possibile minimizzare i disservizi tramite il ricorso a prelievi da fonti idriche alternative, in atto non disponibili.

I lavori avranno immediatamente inizio non appena sarà completato lo svuotamento della tubazione e la realizzazione della pista di accesso all’area di intervento, al fine di operare in condizioni di sicurezza.

Pertanto, allo stato attuale, non è possibile fornire indicazioni esatte sulla durata degli interventi , che si protrarranno, verosimilmente, fino alla giornata di domani, giovedì 25 settembre.