Palermitano picchia vigilessa con calci e pugni e la manda in ospedale

Una vigilessa è stata aggredita oggi negli uffici del giudice di Pace in via Cavour a Palermo. Un uomo avrebbe colpito la donna con pugni e calci. La vigilessa è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata all’ospedale Civico di Palermo. Sono in corso le indagini.

“Condanniamo con fermezza il vile e ingiustificato atto di violenza perpetrato oggi nei confronti di una vigilessa durante il suo servizio negli uffici del Giudice di Pace. A nome dell’intera Amministrazione e di tutto il personale della polizia municipale, esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza alla vigilessa ferita, augurandole una pronta guarigione.

Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché il responsabile di questo gesto vile venga individuato rapidamente e chiamato a rispondere delle proprie azioni”. Così il sindaco Roberto Lagalla.

“Condanniamo questi gesti gravi e siamo vicini alla vigilessa aggredita durante il suo servizio negli uffici del Giudice di Pace, purtroppo il clima di tensione che si vive in città, spesso ricade spesso sui lavoratori”. Ad affermarlo sono Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani e Vincenzo Rao segretario aziendale polizia locale Fp Cisl Palermo Trapani. “Sempre più spesso apprendiamo di atti di violenza contro lavoratori che stanno svolgendo il proprio dovere, vanno tutelati, perché la sicurezza e la loro incolumità, hanno la priorità assoluta. Preoccupa questa escalation e ci auguriamo che i provvedimenti annunciati nelle scorse settimane contro la violenza e il degrado cittadino, diventino fatti concreti” .