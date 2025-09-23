Incidente in monopattino a Caltanissetta, muore 17enne dopo 12 giorni di agonia

Michele Trentuno muore a 17 anni dopo 12 giorni di ricovero per l'incidente in monopattino a Caltanissetta

Cronaca
di Redazione Web

Si è spento oggi al Sant’Elia di Caltanissetta Michele Domenico Trentuno, il diciassettenne che da dodici giorni combatteva per sopravvivere dopo un drammatico incidente stradale. Il giovane, che avrebbe festeggiato il suo diciottesimo compleanno il prossimo ottobre, non ce l’ha fatta nonostante gli sforzi dell’équipe medica dell’ospedale nisseno.

La tragedia era iniziata l’11 settembre scorso lungo viale Regina Margherita, quando Michele viaggiava su un monopattino elettrico insieme a un coetaneo. Per cause ancora da accertare, il ragazzo era caduto dal mezzo, impattando violentemente con il capo sull’asfalto. Le sue condizioni erano apparse subito critiche ai soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto insieme agli agenti della Polizia Municipale.

Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, il giovane era stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico nel disperato tentativo di limitare i danni cerebrali causati dal trauma. Successivamente era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per strapparlo alla morte.

La famiglia e gli amici hanno vissuto giorni di angoscia e speranza, pregando per un miracolo che purtroppo non si è verificato. La comunità nissena si stringe ora al dolore dei genitori e dei cari di Michele, stroncato nel fiore degli anni da un destino crudele.

