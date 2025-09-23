Viale Regione Siciliana, investe un 22enne e fugge: caccia all’automobilista pirata

Lungo la circonvallazione di Palermo un motociclista di 22 anni è stato investito da un’automobile il cui conducente non si è fermato per prestare assistenza. L’incidente è avvenuto nella zona di piazzale John Lennon, lungo viale Regione Siciliana.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter Honda Sh 350 quando è stato travolto da una vettura di colore grigio. L’impatto lo ha scaraventato violentemente dal mezzo a due ruote, lasciandolo ferito sull’asfalto. Chi guidava l’automobile ha proseguito la marcia senza fermarsi.

Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente dato l’allarme. Uno di loro ha anche tentato di mettersi all’inseguimento del fuggitivo per fermarlo, senza però riuscirci. Diversi testimoni sono riusciti ad annotare la targa del veicolo coinvolto, elemento che potrebbe rivelarsi determinante per identificare il responsabile.

Sul posto la polizia municipale per eseguire tutti gli accertamenti necessari. Gli investigatori stanno analizzando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti nell’area, che potrebbero fornire elementi cruciali per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare il conducente fuggito. Il motociclista ferito è stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure necessarie.