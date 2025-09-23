Maltempo, allerta gialla in tutta la Sicilia: attesi temporali

L’autunno bussa alle porte della Sicilia con la sua carica di temporali. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per l’intera regione nella giornata di domani, mettendo in guardia i cittadini sui possibili disagi.

Le prime avvisaglie si sono già manifestate durante la notte scorsa, quando violenti temporali hanno colpito la zona meridionale del trapanese. Le precipitazioni hanno raggiunto intensità considerevoli, con accumuli pluviometrici che in alcune aree hanno toccato i 50 millimetri. Nel resto dell’isola, invece, i fenomeni sono stati di lieve entità o del tutto assenti.

Le previsioni per domani delineano uno scenario di particolare attenzione. Un sistema temporalesco organizzato farà il suo ingresso dalle coste trapanesi nelle prime ore del mattino, per poi spostarsi progressivamente verso est nel corso della giornata. La perturbazione interesserà gran parte della Sicilia occidentale e le province centro-settentrionali.

Nonostante il transito del fronte sia previsto relativamente rapido, gli esperti non escludono la possibilità di fenomeni localmente intensi. In alcune zone potrebbero verificarsi accumuli significativi, con valori che potrebbero superare i 30-40 millimetri di pioggia in breve tempo.

La stagione autunnale sembra dunque voler entrare nel vivo, portando con sé i tipici fenomeni meteorologici che caratterizzano questo periodo dell’anno in Sicilia.