Notte di follia sul lungomare di Gela: 35enne accoltellato per gelosia, è gravissimo

Un uomo 35 anni è stato accoltellato la notte appena trascorsa durante una lite scoppiata al lungomare di Gela. Secondo quanto appreso, si sarebbe trovato coinvolto nella lite scoppiata verosimilmente per questioni di gelosia.

La vittima, dopo il primo soccorso all’ospedale Vittorio Emanuele, è stato trasferito in elisoccorso a Catania dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e si trova ricoverato in rianimazione. Sono state avviate indagini per ricostruire l’accaduto.