Ficarazzi, malore improvviso a un matrimonio: morto a 35 anni Giovanni Battista Cappello

Doveva essere una serata di gioia, di sorrisi e di festa per celebrare l’unione di due amici. Si è trasformata, in pochi istanti, in una tragedia che ha ammutolito un’intera comunità. Ficarazzi è sotto shock per l’improvvisa e prematura scomparsa di Giovanni Battista Cappello, venuto a mancare a soli 35 anni a causa di un malore fatale che non gli ha lasciato scampo.

La notizia ha squarciato il cuore del paese, diffondendosi rapidamente e lasciando tutti attoniti e increduli. Giovanni Battista non era solo un giovane uomo nel fiore degli anni, ma un volto familiare, uno di quei ragazzi cresciuti tra le strade del paese e il cortile della chiesa, un punto di riferimento per tanti coetanei con cui ha condiviso giochi, sogni e ricordi.

Il dolore è reso ancora più profondo dal legame di Giovanni Battista con la storia stessa di Ficarazzi. Era il figlio dell’ex sindaco Pino Cappello e di sua moglie Maurizia, una famiglia conosciuta e stimata da tutti. In queste ore di profondo sconforto, l’intera cittadinanza si stringe attorno a loro e a tutti i familiari, cercando di offrire un conforto che, di fronte a una perdita così innaturale, appare quasi impossibile da trovare.

I messaggi di cordoglio e i ricordi commossi si moltiplicano, dipingendo il ritratto di un uomo buono e pieno di vita, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari. Oggi Ficarazzi non piange solo un suo concittadino, ma un figlio, un amico, un pezzo della sua stessa gioventù.