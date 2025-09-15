Terremoto, scossa di 5.1 nel Mediterraneo: tremore avvertito in Sicilia

PALERMO – Una forte scossa di terremoto ha interessato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 settembre 2025, il Mar Mediterraneo centrale, generando apprensione in diverse aree della Sicilia e a Malta. L’evento sismico, di magnitudo 5.1 secondo i dati diffusi dal Centro Sismico Euro-Mediterraneo (EMSC), è stato registrato precisamente alle ore 11:55 italiane.

L’epicentro è stato localizzato in mare aperto, a circa 200 chilometri a sud delle coste di Malta. Un dato significativo riguarda la profondità dell’ipocentro, stimata a soli 10 chilometri. Questa caratteristica classifica il sisma come “superficiale” e ne spiega l’ampia area di risentimento. Eventi tellurici di questo tipo, infatti, sono in grado di propagare le onde sismiche su lunghe distanze, rendendole percepibili anche a centinaia di chilometri di distanza.

Le segnalazioni non si sono fatte attendere. Pochi istanti dopo le 11:55, i centralini dei vigili del fuoco e della protezione civile, soprattutto nelle province di Ragusa, Siracusa, Agrigento e Caltanissetta, hanno iniziato a ricevere numerose chiamate da parte di cittadini allarmati. Molte persone hanno riferito di aver avvertito un “movimento netto e improvviso”, descritto da alcuni come un’oscillazione e da altri come un sussulto. La scossa è stata percepita distintamente anche sull’isola di Malta, dove la vicinanza all’epicentro ha reso il fenomeno ancora più evidente.

Numerose testimonianze sono apparse rapidamente anche sui social network, con utenti che da diverse località della Sicilia sud-orientale hanno condiviso la propria esperienza, descrivendo lampadari che oscillavano e vetri che tremavano. Nonostante la paura e la chiara percezione del sisma, al momento non si registrano danni a persone o cose. Le autorità competenti hanno avviato le verifiche di rito, ma la situazione appare sotto controllo e non sono state segnalate criticità.