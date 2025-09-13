Cronaca

“Rischiavano il linciaggio”: la fuga forzata dal Pagliarelli dei tre accusati della Strage di Monreale

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Un’aria diventata irrespirabile, carica di una tensione palpabile che serpeggiava tra le celle e i corridoi. Al carcere Pagliarelli di Palermo, la convivenza forzata tra i detenuti “comuni” e i tre giovani accusati della brutale strage di Monreale era diventata una miccia pronta a esplodere. Per questo motivo, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha disposto il loro immediato trasferimento in altri istituti penitenziari dell’isola.

Una decisione tanto necessaria quanto delicata, maturata in un contesto di altissimo rischio. Secondo quanto emerso, per Salvatore Calvaruso, Mattias Conti e Samuel Acquisto, i tre giovani dello Zen accusati del triplice omicidio avvenuto ad aprile, la permanenza al Pagliarelli significava una sola cosa: isolamento totale. Non per una sanzione disciplinare, ma come unica misura possibile per proteggerli.

All’interno delle mura di un carcere vigono codici non scritti, gerarchie ferree e un senso di “giustizia” parallela che non perdona certi crimini, specialmente quelli percepiti come più efferati o contro persone indifese. La gravità delle accuse mosse ai tre – aver aperto il fuoco e ucciso tre giovani a Monreale per una lite degenerata – li aveva resi bersagli facili, figure invise alla maggior parte della popolazione carceraria. Il rischio di un’aggressione violenta, di un linciaggio premeditato, era più che concreto.

Gli avvocati dei tre ragazzi avevano da tempo sollevato il problema: pur avendo diritto al regime di detenzione ordinaria, i loro assistiti non potevano di fatto partecipare alla vita comune del carcere senza temere per la propria vita. Una situazione che ha trasformato la loro detenzione in un isolamento di fatto, insostenibile nel lungo periodo e che ha messo sotto pressione l’intera struttura carceraria.

L’operazione di trasferimento, avvenuta nel massimo riserbo, ha visto i tre giovani lasciare Palermo alla volta di diverse strutture siciliane: Agrigento, Enna e Trapani. L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire l’incolumità fisica degli accusati, che ora potranno vivere un regime detentivo ordinario in un ambiente meno ostile; dall’altro, allentare la pressione esplosiva accumulatasi al Pagliarelli, un istituto spesso al centro di tensioni e proteste.

Questo spostamento, puramente logistico e gestionale, non cambia di una virgola la loro posizione giudiziaria. I tre restano in attesa del processo, con accuse pesantissime che dovranno essere provate in un’aula di tribunale. Ma la decisione del DAP fotografa una realtà cruda e immutabile: dietro le sbarre, prima ancora della legge dello Stato, a dettare le regole è spesso la legge del carcere.

News suggerite per te:

  1. Strage di Monreale, l’ombra dello spaccio: uno degli indagati legato a un clan dello Zen
  2. Strage di Monreale, spunta la foto dal carcere dell’indagato che sorride: “Mai senza il sorriso”
  3. Monreale, spunta il video del triplice omicidio: la sequenza che ha portato alla morte dei tre giovani
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia a Messina, non ce l’ha fatta il 13enne caduto dal monopattino: morto dopo due giorni di agonia
Cronaca
Piattaforme in tilt, formazione professionale nel caos: “A rischio 1,5 miliardi di fondi europei”
Politica
Grave incidente tra 3 auto sulla Statale 113: intervengono 118 e vigili del fuoco
Cronaca
Omicidio di Messina, la struggente lettera della madre di Sara Campanella: “Uccisa da un collega per un no”
Società
L’aeroporto di Palermo continua a crescere, oltre 1 milione di passeggeri ad agosto
Cronaca