Cronaca

Una Smart che semina il terrore a Palermo: la fuga, la droga e l’arresto in piazza Virgilio

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Sorpreso a guidare con il cellulare in mano, non si ferma all’alt e durante l’inseguimento si disfa di un involucro di droga. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi per le vie del centro, in zona via Dante, dove una pattuglia della Polizia Municipale intimava a un giovane su una “Smart” di fermarsi poiché sorpreso a guidare, facendo uso del telefono cellulare.

Il conducente del mezzo, tuttavia, ripartiva velocemente, dandosi alla fuga e seminando il panico tra automobilisti e pedoni. L’inseguimento, protrattosi per diversi minuti, si concludeva in piazza Virgilio, dove il 24enne palermitano, con piccoli precedenti penali, veniva identificato e tradotto presso il Comando di via La Malfa in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Durante la fuga il giovane si disfaceva anche di una dose di sostanza stupefacente, rinvenuta grazie alla collaborazione con una pattuglia del nucleo Cinofili dei Carabinieri, intervenuta sul posto. L’arresto è stato convalidato dal GIP.

