Piogge in arrivo in Sicilia, è allerta meteo gialla della Protezione Civile

Allerta gialla proclamata dalla protezione civile in tarda serata odierna e la notte di giovedì sui settori occidentali, domani allerta gialla sui settori settentrionali centrali e orientali, altrove verde. In particolare, la Protezione Civile ha appena rilasciato il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per domani, giovedì 11 settembre 2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Rientrano in allerta GIALLA – ATTENZIONE:

ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie – ZONA B Centro-Settentrionale, versante tirrenico – ZONA I Nord-Orientale, versante ionico.