Economia&Lavoro

Assunzioni alla Regione, bando Formez per 18 posti a tempo determinato a Palermo

di Gaetano Ferraro
lettura in 3 minuti

PALERMO – Si aprono nuove porte per chi cerca un impiego nel capoluogo siciliano. Formez PA, il centro servizi che supporta la modernizzazione della Pubblica Amministrazione, ha lanciato una selezione per reclutare 18 figure professionali che lavoreranno a stretto contatto con la Regione Siciliana. Si tratta di contratti a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, per supportare progetti cruciali per il territorio.

Le figure ricercate: esperti e personale di supporto

L’avviso pubblico, consultabile sul portale del reclutamento inPA, è diviso in due profili distinti, per un totale di 18 posti full-time con sede a Palermo, nei locali della Regione in via Gaetano Abela.

Vediamo nel dettaglio le posizioni aperte:

  • 12 Esperti (Profilo C1): Si cercano laureati che avranno il compito di supportare la gestione e il monitoraggio dei progetti realizzati per la Regione. Queste figure saranno il motore dello sviluppo organizzativo e del rafforzamento della capacità istituzionale, fornendo assistenza tecnica per l’attuazione delle politiche pubbliche.
  • 6 Addetti al supporto (Profilo B1): Per questi posti è richiesto il diploma. Le risorse selezionate si occuperanno di attività di segreteria, supporto tecnico e organizzativo, preparando riunioni, eventi e gestendo la documentazione legata ai progetti.

Chi può candidarsi? I requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione è necessario possedere alcuni requisiti fondamentali entro la data di scadenza del bando.

Per il profilo da esperto (C1), è indispensabile essere in possesso di una laurea (triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento) e avere già maturato esperienza in attività simili, come la gestione di interventi pubblici o il supporto all’attuazione di politiche.

Per il profilo di supporto (B1), è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore (quinquennale) e un’esperienza pregressa in ruoli di segreteria, amministrazione e organizzazione, preferibilmente nell’ambito di progetti.

Oltre ai titoli di studio, tutti i candidati devono possedere i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, tra cui la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE (o altre condizioni previste dalla legge), il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica. Un dettaglio importante: non possono partecipare coloro che hanno già avuto in passato contratti di lavoro con Formez PA.

Come presentare la domanda: la procedura è solo online

Attenzione alle modalità e ai tempi: la candidatura può essere inviata esclusivamente per via telematica. Gli aspiranti candidati dovranno collegarsi al Portale del Reclutamento “inPA” (www.inpa.gov.it), autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS e compilare il modulo online.

È fondamentale essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato. Il termine per inviare la propria candidatura è perentorio: 15 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul portale inPA. Una volta scaduto il termine, il sistema non permetterà più di inviare la domanda.

News suggerite per te:

  1. Assunzioni a tempo indeterminato a Monreale, concorso per 7 poliziotti municipali
  2. Concorso per 12 posti all’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO) della Sicilia
  3. Alla Regione Siciliana al via due concorsi per 79 funzionari
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
diGaetano Ferraro
Segui:
Giornalista pubblicista, direttore responsabile di DirettaSicilia.it e Monrealelive.it. Collaboratore di varie testate, tra cui BlogSicilia.it, SiciliaFan.it e donnaclick.it
Nessun commento

Ultime notizie

Morto l’ex presidente del Palermo Paul Baccaglini, trovato senza vita in casa: ipotesi suicidio
Cronaca
Schianto sulla SS 187, morto il 27enne Tommaso Di Giacomo: chiesto processo per donna che guidava la Panda.
Cronaca
Addio al degrado sul mare di Palermo: 20 milioni per trasformare il Roosevelt in un centro scientifico d’eccellenza
Economia&Lavoro
Testamento Pippo Baudo, colpo di scena: eredità milionaria anche per la storica assistente Dina Minna
Società
Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra due auto: un ferito a San Cipirello
Cronaca