Assunzioni alla Regione, bando Formez per 18 posti a tempo determinato a Palermo

PALERMO – Si aprono nuove porte per chi cerca un impiego nel capoluogo siciliano. Formez PA, il centro servizi che supporta la modernizzazione della Pubblica Amministrazione, ha lanciato una selezione per reclutare 18 figure professionali che lavoreranno a stretto contatto con la Regione Siciliana. Si tratta di contratti a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, per supportare progetti cruciali per il territorio.

Le figure ricercate: esperti e personale di supporto

L’avviso pubblico, consultabile sul portale del reclutamento inPA, è diviso in due profili distinti, per un totale di 18 posti full-time con sede a Palermo, nei locali della Regione in via Gaetano Abela.

Vediamo nel dettaglio le posizioni aperte:

12 Esperti (Profilo C1): Si cercano laureati che avranno il compito di supportare la gestione e il monitoraggio dei progetti realizzati per la Regione. Queste figure saranno il motore dello sviluppo organizzativo e del rafforzamento della capacità istituzionale, fornendo assistenza tecnica per l’attuazione delle politiche pubbliche.

Si cercano laureati che avranno il compito di supportare la gestione e il monitoraggio dei progetti realizzati per la Regione. Queste figure saranno il motore dello sviluppo organizzativo e del rafforzamento della capacità istituzionale, fornendo assistenza tecnica per l’attuazione delle politiche pubbliche. 6 Addetti al supporto (Profilo B1): Per questi posti è richiesto il diploma. Le risorse selezionate si occuperanno di attività di segreteria, supporto tecnico e organizzativo, preparando riunioni, eventi e gestendo la documentazione legata ai progetti.

Chi può candidarsi? I requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione è necessario possedere alcuni requisiti fondamentali entro la data di scadenza del bando.

Per il profilo da esperto (C1), è indispensabile essere in possesso di una laurea (triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento) e avere già maturato esperienza in attività simili, come la gestione di interventi pubblici o il supporto all’attuazione di politiche.

Per il profilo di supporto (B1), è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore (quinquennale) e un’esperienza pregressa in ruoli di segreteria, amministrazione e organizzazione, preferibilmente nell’ambito di progetti.

Oltre ai titoli di studio, tutti i candidati devono possedere i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, tra cui la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE (o altre condizioni previste dalla legge), il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica. Un dettaglio importante: non possono partecipare coloro che hanno già avuto in passato contratti di lavoro con Formez PA.

Come presentare la domanda: la procedura è solo online

Attenzione alle modalità e ai tempi: la candidatura può essere inviata esclusivamente per via telematica. Gli aspiranti candidati dovranno collegarsi al Portale del Reclutamento “inPA” (www.inpa.gov.it), autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS e compilare il modulo online.

È fondamentale essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato. Il termine per inviare la propria candidatura è perentorio: 15 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul portale inPA. Una volta scaduto il termine, il sistema non permetterà più di inviare la domanda.