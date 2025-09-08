“Amore mio, non arrenderti”: la preghiera della moglie per il 33enne in fin di vita dopo lo schianto con una mucca

Un intero paese, Torretta, è con il fiato sospeso per le sorti di un 33enne, rimasto gravemente ferito in un incidente tanto drammatico quanto surreale. Nella notte tra sabato e domenica, l’uomo era a bordo del suo scooter quando si è schiantato contro una mucca. L’animale, fuggito dal recinto di un’azienda zootecnica della zona, vagava sulla carreggiata.

L’impatto è stato devastante: la mucca è morta sul colpo, mentre il giovane è stato sbalzato a terra, riportando ferite gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, si trova ora ricoverato in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte.

A rendere la vicenda ancora più toccante è la straziante preghiera della moglie Antonella, affidata ai social network. Un grido di dolore e speranza che ha commosso l’intera comunità: “Amore mio, non arrenderti“, ha scritto. “Cosa sono senza di te? Niente. Devi riprenderti, tu sei un leone. Ti amo da impazzire. Ti aspetto”.

Il suo messaggio ha scatenato un’ondata di affetto e solidarietà, con centinaia di persone che si sono unite alla sua preghiera. Sopraffatta dall’angoscia, Antonella ha poi aggiunto: “Scusatemi se non riesco a rispondere, non riesco nemmeno a parlare… continuate a pregare per mio marito”.

Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia di Carini hanno avviato le indagini per fare luce sulla dinamica e accertare eventuali responsabilità da parte dell’allevatore, verificando se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza per custodire il bestiame.