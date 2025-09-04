Futsal: svelati questa mattina i calendari con tutti i match della Serie C1 dei Gironi A e B

Questa mattina la Lega Nazionale Dilettanti ha svelato i match della massima serie regionale presso la “Sala Rossa” della sede del Comitato Regionale Sicilia a Ficarazzi. Un momento che sancisce il via del nuovo Campionato di Serie C1, con le squadre che hanno già debuttato in Coppa Italia 25/26 sabato scorso. Si inizia sabato 13 settembre, mentre il Campionato terminerà sabato 11 aprile. Di seguito tutti i match:
GIRONE A
GIRONE B
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia