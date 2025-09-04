Affari Tuoi, la concorrente di Misilmeri rifiuta 47.500 euro e ne vince 20.000

La fortuna aiuta gli audaci, ma a volte sa essere beffarda. Lo ha scoperto a sue spese Marianna Vitrano, 31enne di Misilmeri, che ha visto il suo sogno svanire proprio sul finale della sua avventura ad “Affari Tuoi”, il popolare show di Rai Uno condotto da Amadeus. Accompagnata dal fratello Domenico, Marianna ha giocato una partita quasi perfetta, arrivando alle battute conclusive con un bottino potenziale da capogiro.

La tensione in studio era palpabile. Sul tavolo erano rimasti solo pacchi “rossi”, quelli che contengono le cifre più alte: 20.000, 75.000 e ben 200.000 euro. A quel punto, il temuto “dottore” ha provato a tentarla con un’offerta concreta e generosa: 50.000 euro. Un assegno che avrebbe potuto cambiare la sua vita, ma che Marianna, spinta dalla convinzione e da un pizzico di audacia, ha deciso di rifiutare, stracciandolo davanti alle telecamere.

La sorte, però, le ha voltato le spalle subito dopo. La chiamata successiva ha eliminato proprio il pacco dal valore più alto, quello da 200.000 euro, lasciandola con un’ultima, difficile scelta. Con due pacchi ancora in gioco, da 20.000 e 75.000 euro, il dottore ha lanciato la sua ultima ancora di salvezza: un’offerta da 47.500 euro. Una cifra considerevole, una seconda grande occasione per tornare a casa con un gruzzolo importante.

Ma Marianna, con una determinazione che ha tenuto tutti col fiato sospeso, ha seguito il suo istinto fino in fondo, rifiutando anche questa proposta. Era convinta che il suo pacco, il numero 9, nascondesse i 75.000 euro. Purtroppo, l’epilogo è stato amaro: all’apertura, la cifra svelata era di 20.000 euro.

Una somma comunque importante, certo, ma che lascia l’amaro in bocca se si pensa che, rifiutando l’ultima offerta, la giovane mamma di una ragazza di 15 anni ha perso di fatto 27.500 euro. Soldi che, come aveva raccontato, sarebbero serviti a realizzare due sogni: un indimenticabile viaggio negli Stati Uniti e, soprattutto, mettere da parte un capitale per sostenere gli studi della figlia, che sogna un futuro da neurochirurgo.