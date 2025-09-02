CronacaIn primo piano

L’incidente e la morte di Antonio Mazzola e Domenico Schiavo, strazio a Palermo

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Antonio Mazzola di 27 anni e Domenico Schiavo di 22

Palermo è in lutto per la tragica scomparsa di due giovani, Antonio Mazzola di 27 anni e Domenico Schiavo di 22, le cui vite sono state spezzate in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte.

Intorno alle 3 del mattino, i due ragazzi stavano percorrendo il sottopassaggio di via Belgio a bordo di una moto Kawasaki bianca, in direzione Catania. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto è finita contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a nessuno dei due.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti con tre ambulanze, ma per Antonio e Domenico non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso. Il tratto di strada è rimasto chiuso a lungo per consentire i rilievi delle forze dell’ordine, che ora indagano per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

Antonio Mazzola aveva appena festeggiato il suo 27° compleanno il giorno prima dell’incidente. Lavorava come sommelier professionista in un noto ristorante del centro storico di Palermo e a San Nicola l’Arena. Amava viaggiare e coltivava una grande passione per i motori, raccontando le sue esperienze sui social.

Domenico Schiavo, l’altra vittima, lavorava in un’agenzia di scommesse allo Sperone.

News suggerite per te:

  1. Notte di sangue a Palermo, due giovani morti in un incidente in viale Regione Siciliana
  2. Tragedia Carini: muore anche Giovanni Lo Coco dopo Antonio Russo dopo l’incidente in moto
  3. Uomo scomparso da 2 giorni nel Palermitano, appello per ritrovare Domenico
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Straziante silenzio per Antonio: lacrime e dolore ai funerali del 27enne morto in viale Regione
Cronaca
Aerei militari israeliani sui cieli della Sicilia, L’ombra dello spionaggio sulla Flotilla per Gaza
Cronaca In primo piano
L’allenatore rosanero Inzaghi sui social: uno scatto dalla Valle dei Templi con la famiglia
Sport
Lite per il figlio piccolo: 21enne aggredisce la suocera e i poliziotti, arrestata
Cronaca
Alcamo Marina: tre bambini in pericolo salvati da un bagnante coraggioso: è ricoverato
Cronaca