L’incidente e la morte di Antonio Mazzola e Domenico Schiavo, strazio a Palermo

Palermo è in lutto per la tragica scomparsa di due giovani, Antonio Mazzola di 27 anni e Domenico Schiavo di 22, le cui vite sono state spezzate in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte.

Intorno alle 3 del mattino, i due ragazzi stavano percorrendo il sottopassaggio di via Belgio a bordo di una moto Kawasaki bianca, in direzione Catania. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto è finita contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a nessuno dei due.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti con tre ambulanze, ma per Antonio e Domenico non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso. Il tratto di strada è rimasto chiuso a lungo per consentire i rilievi delle forze dell’ordine, che ora indagano per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

Antonio Mazzola aveva appena festeggiato il suo 27° compleanno il giorno prima dell’incidente. Lavorava come sommelier professionista in un noto ristorante del centro storico di Palermo e a San Nicola l’Arena. Amava viaggiare e coltivava una grande passione per i motori, raccontando le sue esperienze sui social.

Domenico Schiavo, l’altra vittima, lavorava in un’agenzia di scommesse allo Sperone.