Sangue sulle strade di Palermo, incidente mortale in piena notte nel sottopasso di via Belgio

di Redazione Web
L’asfalto di viale Regione Siciliana, a Palermo, si macchia ancora di sangue nel cuore della notte. Intorno alle 3 di oggi, martedì 2 settembre, un tragico incidente si è verificato nel sottopasso di via Belgio, sulla carreggiata che conduce verso il centro città. Le prime informazioni, ancora frammentarie, descrivono uno scenario drammatico in cui sarebbe rimasta coinvolta una moto di grossa cilindrata, una Kawasaki di colore bianco.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e diverse pattuglie della polizia. Gli agenti hanno immediatamente chiuso al traffico l’arteria stradale, bloccando per ore anche la carreggiata opposta in direzione Trapani per consentire i soccorsi e i rilievi.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono in pieno svolgimento. Gli inquirenti sono al lavoro per mettere insieme i pezzi di questo tragico puzzle e capire cosa abbia portato alla morte di una persona. Con le prime luci dell’alba e la parziale riapertura, il traffico nella zona, nevralgica per la viabilità cittadina, ha iniziato a subire pesanti rallentamenti, con lunghe code che si sono formate in accesso alla città.

Dall’altro lato della carreggiata all’altezza dell’incidente mortale , Si è verificato un altro incidente da parte di due curiosi che si sono schiantati andando a finire contro la barriera laterale.

