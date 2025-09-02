Cronaca

Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, muoiono Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Tragedia familiare sulle strade siciliane questo pomeriggio. Padre e figlio hanno perso la vita in un terribile incidente avvenuto lungo la statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Lercara Friddi. Le vittime sono Gaetano Catalano, 68 anni, residente proprio a Lercara, e suo figlio Tommaso, di 39 anni, che viveva a Torino e si trovava probabilmente in Sicilia per un periodo di vacanza.

L’impatto, violentissimo, è avvenuto al chilometro 7 dello scorrimento veloce. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei Carabinieri, a scontrarsi frontalmente sono state due auto, una Bmw e una Peugeot. Per i due Catalano, che viaggiavano a bordo di uno dei veicoli, non c’è stato nulla da fare. L’impatto non ha lasciato loro scampo.

Miracolosamente illeso, invece, il conducente dell’altra vettura coinvolta, che non ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto sono intervenute immediatamente le ambulanze del 118, i Carabinieri per i rilievi e il personale dell’Anas, che ha dovuto chiudere la strada in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, con inevitabili ripercussioni sul traffico. Spetterà ora ai militari ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertare le responsabilità di questa ennesima tragedia della strada.

