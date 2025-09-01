Avvisa un amico e ingerisce mix letale di farmaci, uomo trovato in fin di vita

Una telefonata carica di disperazione a un amico si è trasformata in una corsa contro il tempo sui Colli Sarrizzo, a Messina. Protagonista della vicenda un uomo di 59 anni, ritrovato in stato di incoscienza dopo aver tentato di togliersi la vita.

Tutto ha avuto inizio nella mattinata, quando il 59enne ha contattato un amico, confidandogli l’intenzione di compiere un gesto estremo. Senza perdere un istante, l’amico ha lanciato l’allarme ai Carabinieri, fornendo loro elementi cruciali per rintracciare l’uomo.

La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto. Grazie alla localizzazione, una pattuglia ha raggiunto l’area indicata, trovando il 59enne già privo di sensi per aver ingerito un cocktail di farmaci. La situazione è apparsa subito critica.

I militari hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118. Data la zona impervia e la gravità del quadro clinico, è stato deciso di far levare in volo l’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza l’uomo all’ospedale Papardo. Stando alle ultime informazioni, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.