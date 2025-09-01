Cronaca

Avvisa un amico e ingerisce mix letale di farmaci, uomo trovato in fin di vita

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una telefonata carica di disperazione a un amico si è trasformata in una corsa contro il tempo sui Colli Sarrizzo, a Messina. Protagonista della vicenda un uomo di 59 anni, ritrovato in stato di incoscienza dopo aver tentato di togliersi la vita.

Tutto ha avuto inizio nella mattinata, quando il 59enne ha contattato un amico, confidandogli l’intenzione di compiere un gesto estremo. Senza perdere un istante, l’amico ha lanciato l’allarme ai Carabinieri, fornendo loro elementi cruciali per rintracciare l’uomo.

La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto. Grazie alla localizzazione, una pattuglia ha raggiunto l’area indicata, trovando il 59enne già privo di sensi per aver ingerito un cocktail di farmaci. La situazione è apparsa subito critica.

I militari hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118. Data la zona impervia e la gravità del quadro clinico, è stato deciso di far levare in volo l’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza l’uomo all’ospedale Papardo. Stando alle ultime informazioni, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

News suggerite per te:

  1. Choc all’ospedale Civico: muore di notte ma nessuno avvisa i parenti, la rabbia della famiglia
  2. Auto li falcia mentre camminano a Roma: muore un 35enne siciliano, l’amico è grave
  3. Sparatoria a Palermo, uomo in fin di vita al Borgo Vecchio
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Straziante silenzio per Antonio: lacrime e dolore ai funerali del 27enne morto in viale Regione
Cronaca
Aerei militari israeliani sui cieli della Sicilia, L’ombra dello spionaggio sulla Flotilla per Gaza
Cronaca In primo piano
L’allenatore rosanero Inzaghi sui social: uno scatto dalla Valle dei Templi con la famiglia
Sport
Lite per il figlio piccolo: 21enne aggredisce la suocera e i poliziotti, arrestata
Cronaca
Alcamo Marina: tre bambini in pericolo salvati da un bagnante coraggioso: è ricoverato
Cronaca