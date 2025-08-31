Cronaca

Lieve terremoto tra Sicilia e Calabria: scossa di magnitudo 2.6 registrata dall’INGV

Terremoto di magnitudo 2.6 registrato nel Mar Tirreno Meridionale. Epicentro in mare a 117 km di profondità. No danni.
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 17:26 ora italiana, la Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma ha registrato un terremoto di magnitudo 2.6.

L’epicentro è stato localizzato in mare aperto, nel settore meridionale del Tirreno, a una latitudine di 38.4010 e una longitudine di 15.4225, tra la Sicilia e la Calabria.

Ciò che rende questo evento particolarmente interessante non è la sua energia, del tutto modesta, ma la sua straordinaria profondità: l’ipocentro è stato calcolato a ben 117 chilometri sotto il livello del mare. Eventi sismici di questo tipo, definiti “profondi”, non sono una rarità in quest’area. Essi sono la testimonianza diretta di un processo geodinamico maestoso e invisibile che avviene sotto i nostri piedi, o meglio, sotto i fondali marini. Il Tirreno Meridionale è infatti il teatro della subduzione della placca ionica, che si immerge lentamente al di sotto dell’arco calabro. Questo attrito tra placche tettoniche accumula energia, che viene poi rilasciata sotto forma di terremoti a varie profondità.

Proprio per la grande distanza dalla superficie, l’energia sprigionata da una scossa come quella odierna si è dissipata completamente prima di poter raggiungere le aree abitate della Sicilia o della Calabria, senza causare alcun tipo di allarme né, tantomeno, danni.

News suggerite per te:

  1. Trema il mare tra Sicilia e Calabria: scossa di terremoto al largo delle Eolie
  2. Terremoto all’alba sullo Stretto, la terra trema tra Messina e Reggio Calabria: scossa di magnitudo 2.6
  3. Terremoto nello Stretto, la terra trema ancora: scossa di magnitudo 3.3 avvertita tra Reggio e Messina
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento