Notte di paura a Palermo: raffica di incidenti in città, auto si ribalta in corso Calatafimi e 4 feriti

Scia di incidenti durante la notte di sabato a Palermo. Il bilancio è di quattro persone ferite. Diversi quadranti del capoluogo sono stati teatro di schianti, che hanno richiesto un intenso lavoro da parte dei sanitari del 118 e della Polizia Municipale.

Il primo episodio di rilievo si è verificato in corso Calatafimi, all’altezza del numero 628, dove un’auto si è cappottata dopo una collisione che ha coinvolto altre due vetture, due Alfa Romeo e una Hyundai. Nonostante la dinamica spettacolare e violenta dell’impatto, fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma l’incidente ha mandato in tilt il traffico della zona per ore.

Poco dopo, la tensione si è spostata in via Duca degli Abruzzi. All’incrocio con via della Resurrezione, un’auto Citroen e uno scooter Piaggio sono entrati in collisione. Si tratta del terzo incidente in pochi giorni su questa stessa strada, un incrocio purtroppo già noto per la sua pericolosità e teatro, il 22 agosto, del tragico schianto costato la vita ai giovani Alessandro Lopriore, di 21 anni, e Gabriel Aliberti, di 17.

Le strade del capoluogo sono state teatro di un altro sinistro in via Giafar, nel quartiere Brancaccio. Qui, un conducente ha perso il controllo della sua Suzuki Alto, finendo la sua corsa contro una Fiat Panda parcheggiata a bordo strada. L’uomo alla guida è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Civico per le ferite riportate.

La notte da incubo si è conclusa con un altro grave scontro in via Marinuzzi, all’incrocio con via Mortillaro, nella zona tra la stazione e via Oreto. Un tratto di strada già segnato da una recente tragedia, dove poche settimane fa aveva perso la vita il ciclista 59enne Salvatore Catania. Questa volta, l’impatto tra una Ford Kuga e una Fiat Cinquecento ha provocato il ferimento di tre persone: i due conducenti e un passeggero, tutti trasportati tra gli ospedali Civico e Policlinico.

Su ogni luogo degli incidenti sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica di ogni schianto.