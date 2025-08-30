Cronaca

Monte Pellegrino, affissa un’enorme bandiera della Palestina sulla parete rocciosa

Palermo, un'enorme bandiera della Palestina è stata affissa sulla parete rocciosa di Monte Pellegrino. Un gesto di solidarietà
di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una grande bandiera della Palestina è comparsa su una parete rocciosa di Monte Pellegrino, catturando immediatamente lo sguardo di passanti e automobilisti. Un gesto dal messaggio inequivocabile: fermiamo la guerra.

Mentre la tensione in Medio Oriente non accenna a diminuire, con l’intensificarsi dei raid su Gaza, anche a Palermo continuano le iniziative di solidarietà per il popolo palestinese. Quest’ultima azione, in particolare, non è passata inosservata. La bandiera, di notevoli dimensioni, è stata posizionata in un punto del monte particolarmente impervio e difficile da raggiungere, sollevando interrogativi sulle complesse modalità dell’impresa.

La scelta del promontorio, definito da Goethe “il più bello del mondo”, non appare casuale. La sua maestosità fa da palcoscenico a un’immagine potente, che funge da atto di solidarietà verso la popolazione palestinese e, allo stesso tempo, da monito per non dimenticare la crisi umanitaria in corso in quella regione.

