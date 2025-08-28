Sabato torna la Serie C1 di futsal, si inizia con la gara d’andata di Coppa Italia 25/26

Tutto pronto per il 1° Turno di Coppa Italia Serie C1 con le 30 squadre pronte a sfidarsi per conquistare l’ambita coppa. Sabato il primo atto e giorno 6 settembre la sfida di ritorno; accederanno al 2° turno le società che al termine dei due incontri avranno realizzato il maggior numero di reti e in caso di parità di reti si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di rigore secondo il regolamento vigente. Di seguito gli abbinamenti del 1° turno:

A) SAN VITO LO CAPO – SPORT CLUB GIUDECCA

Campo Enrico Fermi, via Camillo Camilliani n°7, San Vito Lo Capo, ore 17,00.

B) ISOLA C.5 – DON BOSCO BONIFATO

Campo Nou Camp, via Coste, contada Quattro Vanelle, Capaci, ore 17,00.

C) AGRIGENTO FUTSAL- AKRAGAS FUTSAL

Campo Palamoncada, S.S. 640, Porto Empedocle, ore 17,00.

D) CITTÀ DI LEONFORTE – PGS VIGOR SAN CATALDO

Campo Ambiente Sport, via dei Cento Comuni d’Italia, Leonforte, ore 17,00.

E) FUTSAL CLUB PALERMO – ATLETICO MONREALE

Campo Tocha Stadium, via Oliveri Mandalà n° 22, Palermo, ore 17,00.

F) ORATORIO SAN VINCENZO – PALERMO CALCIO A5

Campo Tre Stelle, via Inserra n°20, Palermo, ore 19,00.

G) MERLO CALCIO A 5 – POLISPORTIVA REAL SPORTS

Campo Le Siepi, via Badia, Palermo, ore 17,00.

H) PIOPPO FUTSAL – PALERMO FUTSAL EIGHTYNINERS

Campo Paladonbosco, via S.Domenico Savio n° 4, Palermo, ore 17,00.

I) VILLAFRANCA BEACH SOCCER -BARCELLONA FUTSAL

Campo Mare Blu, viale Rinascita, Valdina, ore 19.00.

L) VIGOR ITALA – SIAC

Campo Palestra Montepiselli, via Gelone, Messina, ore 17,00.

M) SAN NICOLÒ – PEDARA

Campo Comunale San Nicolò, via Nizzeti n° 177, Aci Catena, ore 17,00.

N) REAL PALAZZOLO – FUTSAL FERLA

Campo Palasport Tonino Grimaldi, via Campailla, Palazzolo Acreide, ore 18,00.

O) FUTSAL PALAGONIA – S.P. CARLENTINI CALCIO

Campo Don Pino Puglisi Petraro, via Ottavio La Spina, Palagonia, ore 19,00

P) ME.TA. SPORT – FUTURA ROSOLINI CALCIO A5

Campo Palaparisi, via R. Bellarmino n° 40, Ragusa, ore 17,00.

Q) NEW HANDBALLCLUB ROSOLINI – SCICLI SPORTING CLUB

Campo Palatricomi, contrada Rizzarelli, Rosolini, ore 17,00.