Ondata di caldo in arrivo in Sicilia, è allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n.186, valido dalle 0.00 del 28 agosto e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi centigradi ed un livello 1 per quanto riguarda il rischio di ondate di calore (colore arancione). Per il trapanese l’allerta è rossa.

È previsto, infine, un rischio incendi con livello di allerta arancione.

Una profonda saccatura interessa l’Europa occidentale e attiva correnti sud-occidentali in quota che interessano il Mediterraneo centrale e l’Italia. Ciò, oggi, determina

condizioni di spiccata instabilità sulle regioni settentrionali, preludio di un sistema frontale che, domani, darà luogo a precipitazioni da sparse a diffuse, anche

temporalesche e di forte intensità al Nord, in estensione anche sulla Toscana, mentre il resto del Sud sarà influenzato ancora da un residuo campo anticiclonico.

La

ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali e a rinforzare progressivamente di scirocco. Di conseguenza, le temperature saranno in generale aumento, con

valori massimi da elevati a molto elevati su Sardegna e regioni meridionali, in flessione domani al Nord