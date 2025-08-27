Incidente sulla Palermo-Catania tra Altavilla e Trabia, traffico deviato

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Catania a causa di un incidente tra gli svincoli di Altavilla e Trabia. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Altavilla.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha riguardato un autocarro che è uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli. Attualmente sono in corso le operazioni di recupero del mezzo incidentato.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.