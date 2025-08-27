Cronaca

Furia al Cervello, non vuole aspettare e devasta il reparto: medico aggredito e minacciato di morte

Follia all'ospedale Cervello di Palermo. Un paziente di 69 anni aggredisce un medico nel reparto di Nefrologia
Ancora un episodio di inaudita violenza ai danni del personale sanitario. Un medico del reparto di Nefrologia dell’ospedale Cervello di Palermo è stato vittima di una violenta aggressione da parte di un paziente. L’aggressore, un uomo di 69 anni identificato con le iniziali D.A. e operato solo pochi giorni prima, si è presentato in reparto lamentando un gonfiore al braccio e pretendendo una visita immediata.

Di fronte al tentativo del nefrologo di spiegargli con calma quale fosse la procedura corretta da seguire, l’uomo è andato su tutte le furie. La sua rabbia è esplosa in una furia distruttiva: ha preso a calci una porta, una barella e persino un elettrocardiografo, per poi afferrare un computer e scagliarlo a terra. Il tutto sotto gli occhi attoniti del personale e degli altri pazienti.

La violenza da verbale si è fatta fisica. L’uomo ha rivolto pesanti minacce di morte al sanitario e, non contento, gli si è scagliato contro arrivando a strappargli il camice. L’intervento tempestivo degli agenti di polizia, chiamati per sedare la situazione, ha evitato il peggio. Paradossalmente, è emerso che il paziente era già stato visitato più volte in precedenza. Si tratta dell’ennesimo, grave episodio di violenza che riaccende i riflettori sulla mancanza di sicurezza per chi lavora negli ospedali.

