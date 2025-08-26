Travolta da un Beverly all’uscita dal lido La Marsa: muore una donna, grave un 51enne

PALERMO – Una tranquilla mattina di sole sul litorale palermitano si è conclusa con il suono stridente delle sirene e il dolore per una vita spezzata troppo presto. Una donna di 65 anni ha perso la vita sul lungomare Cristoforo Colombo, all’Addaura, dopo essere stata investita da uno scooter.

L’incidente è avvenuto all’altezza del noto stabilimento balneare La Marsa. Secondo una prima ricostruzione, la donna aveva appena trascorso qualche ora di relax in spiaggia e stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno da un Piaggio Beverly. Alla guida del motociclo c’era un uomo di 51 anni, che è stato sbalzato violentemente dalla sella, forse in un disperato tentativo di evitare l’impatto con la passante.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la donna, praticando ogni manovra possibile, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere.

Anche le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la sezione Infortunistica della Polizia Municipale, che ha transennato l’area per eseguire i rilievi. Sarà loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.