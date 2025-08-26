Lutto al liceo Cassarà di Palermo, morta a 53 anni la professoressa di sostegno Maria Giovanna Lala

A settembre avrebbe ritrovato i suoi colleghi e gli studenti che tanto la stimavano, gli stessi che oggi parlano di “un grandissimo dolore e una perdita umana e professionale enorme”. Maria Giovanna Lala, apprezzata docente di sostegno del liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo, è venuta a mancare a soli 53 anni. Originaria di Cianciana, lascia un vuoto incolmabile nella comunità scolastica e in tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Il ricordo della preside del liceo Cassarà: “Una persona unica”

“Era una docente straordinaria, sempre aggiornata e con una grande passione per il suo lavoro. I suoi alunni la adoravano”, racconta la preside Daniela Crimi. “Una donna dolce, affabile e simpatica. Piangiamo una persona unica, sempre generosa e pronta a contribuire alle iniziative della scuola, senza mai tirarsi indietro. Sapeva instaurare con i ragazzi un rapporto speciale, fatto di empatia e dedizione. Per tutti noi è uno choc terribile, non la dimenticheremo mai”.

Il cordoglio del sindacato: “Siamo increduli”

Anche il sindacato Usb Scuola Palermo si unisce al dolore, affidando ai social un toccante ricordo di Maria Giovanna Lala. “Siamo increduli, era una donna di grande semplicità e bontà”, scrive Luigi Del Prete. “Con lei abbiamo condiviso gli anni del precariato e le notti insonni della legge 107. È stata una delle nostre primissime iscritte, ha sempre creduto in noi e nel nostro progetto”.

“Dagli aggiornamenti delle GAE, alle domande di trasferimento e alle assegnazioni”, continua Del Prete, “abbiamo vissuto insieme tanti piccoli momenti, tra ansie e paure, ma anche la gioia dell’immissione in ruolo e della stabilità tanto desiderata. Tutta l’Usb Scuola Palermo si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore”.

Le parole dell’amica: “Una notizia che mi ha trafitto il cuore”

Il dolore corre anche sui social, dove l’amica Sandra condivide un messaggio commovente: “Sei andata via troppo presto, lasciando un vuoto che pesa anche a distanza. Questa notizia mi ha trafitto il cuore. Eri un’amica con cui ho condiviso gli anni dell’università, le lezioni, le ansie degli esami, le chiacchierate infinite e i sogni per il futuro”.

“Anche se non ci vedevamo da tempo”, prosegue, “certi legami restano incisi nell’anima, come una parte di vita che nessuno può cancellare. Ti porterò sempre con me, nei ricordi di quegli anni belli e intensi. Riposa in pace e continua a sorridere anche da lassù”.

L’ultimo saluto

Struggenti anche le parole di Gabriella: “Maria Giovanna, il tuo dolce sorriso rimarrà per sempre nei cuori di chi ha avuto il dono di incontrarti. Fai buon viaggio”.

L’ultimo saluto si terrà mercoledì 27 agosto: i funerali saranno celebrati alle 16:00 nella chiesa madre di Cianciana.