Morso da un cavallo: i medici di Villa Sofia gli salvano un braccio a Palermo

Un complesso e delicato intervento di microchirurgia ha permesso di salvare il braccio di un uomo, arrivato in condizioni disperate all’ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo dopo essere stato vittima di un profondo morso di cavallo.

Il paziente si è presentato al Trauma center con una gravissima lesione all’avambraccio destro, che ha comportato la perdita di cute, osso, tendini e vasi sanguigni. L’immediata presa in carico da parte dell’équipe del Trauma Center, guidata da Antonio Iacono, in stretta sinergia con l’Unità di Chirurgia Plastica, è stata fondamentale.

Sotto la direzione di Francesco Mazzola, i chirurghi plastici Pierfrancesco Pugliese e Roberto La Monaca hanno avviato un complesso percorso ricostruttivo. Per scongiurare l’amputazione, sono stati necessari due autotrapianti microchirurgici, procedure ad alta specializzazione che hanno permesso di ricostruire i tessuti lesionati.

Il paziente, dopo il buon esito delle operazioni, è stato dimesso in buone condizioni e ha già iniziato il percorso riabilitativo post-operatorio per recuperare la piena funzionalità dell’arto.

Questo intervento conferma l’eccellenza dell’équipe di Chirurgia Plastica dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, specializzata non solo nella ricostruzione post-traumatica degli arti, ma anche nella traumatologia della mano e del polso. L’unità è inoltre in fase di accreditamento come centro di riferimento dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM), potendo contare su due dirigenti medici che possiedono il diploma europeo di Chirurgia della Mano.