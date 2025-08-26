Monreale e Misilmeri, riaprono le iscrizioni alla Sicily Music Academy: tutte le novità dell’anno

MONREALE (PA) – C’è fermento tra le aule e le sale di registrazione. L’aria è carica di attesa e di note pronte a spiccare il volo. La Sicily Music Academy, punto di riferimento per la formazione musicale tra Monreale e Misilmeri, ha annunciato ufficialmente la riapertura delle iscrizioni per l’anno accademico 2025/2026, confermando la sua vocazione a essere una fucina di talenti e un polo culturale innovativo nel cuore della Sicilia.

Non si tratta solo di ripartire, ma di evolvere. L’offerta formativa di quest’anno è più ricca che mai e unisce la solidità della tradizione alla spinta della modernità. Accanto ai corsi ormai consolidati di canto moderno (jazz, pop e rock), pianoforte, chitarra, basso, batteria, violino e violoncello, spicca la novità assoluta del canto lirico, un percorso pensato per chi vuole esplorare la potenza e la tecnica della voce classica.

Ma la vera scommessa dell’Accademia è guardare al futuro della musica. Per questo, sono stati potenziati i corsi di produzione musicale, come quello dedicato al software DAW Logic Pro, e sono state create nuove opportunità per aspiranti DJ e produttori di musica elettronica. Un’attenzione particolare è rivolta anche alla preparazione completa degli allievi, con percorsi specifici per l’ammissione ai Licei Musicali e ai Conservatori e sessioni di preparazione mirate ai talent show televisivi, grazie alla collaborazione con scout di Mediaset e Rai.

“Ogni anno rinnoviamo con entusiasmo il nostro impegno nel dare spazio ai talenti, offrendo non solo una formazione musicale di qualità, ma anche vere opportunità artistiche. Quest’anno arricchiamo la nostra proposta con il canto lirico e corsi innovativi, perché crediamo in una didattica capace di unire tradizione e modernità”. Davide Cutrona, Direttore della Sicily Music Academy.

Le lezioni inizieranno ufficialmente il 1° settembre. Per tutti i nuovi iscritti, l’Accademia offre la possibilità di una lezione di prova gratuita, un’occasione perfetta per conoscere i docenti, visitare le strutture e respirare l’atmosfera creativa della Sicily Music Academy.