Mondello, tragedia in mare: donna colta da malore muore nonostante i soccorsi

Tragedia questa mattina nelle acque antistanti l’hotel La Torre, a Palermo. Una donna, che si trovava in acqua per un bagno, ha accusato un malore improvviso, trovandosi subito in grave difficoltà.

L’allarme è scattato immediatamente. I bagnini di servizio presso la struttura alberghiera, accortisi di quanto stava accadendo, non hanno esitato un istante e si sono lanciati in suo aiuto. In pochi minuti l’hanno raggiunta con il pattino di salvataggio, l’hanno issata a bordo e l’hanno trasportata a riva, dove ogni secondo era prezioso.

Sulla battigia, ad attenderli, c’era già l’ambulanza del 118, allertata nel frattempo. I sanitari, con il medico a bordo, hanno tentato l’impossibile per salvarle la vita. Le manovre di rianimazione sono andate avanti per lunghi, interminabili minuti, sotto gli occhi angosciati dei presenti.

Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano. Per la donna non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere. Al medico non è rimasto altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono poi giunti gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia Costiera, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e informare il magistrato di turno.