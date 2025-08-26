Maxi rissa in via Maqueda, si affrontano in dieci con coltelli e bottiglie

Panico in via Maqueda, rissa a colpi di bottiglia in pieno giorno: “Turisti terrorizzati”

Scene da Far West in pieno centro a Palermo. Sangue, urla e un fuggi fuggi generale hanno trasformato via Maqueda in un campo di battaglia. Attorno alle 13 di oggi, all’altezza del vicolo Santa Rosalia, è scoppiata una violenta rissa che ha visto protagonisti una decina di cittadini di origine tunisina.

Armati di coltelli e colli di bottiglia, i due gruppi se le sono date di santa ragione sotto gli occhi attoniti di decine di turisti, che si sono ritrovati involontariamente in mezzo alla scena di violenza. Alcuni dei partecipanti alla rissa sono rimasti feriti, perdendo sangue da braccia e mani.

“I turisti sono scappati via con le facce sconvolte, erano letteralmente terrorizzati”, raccontano alcuni testimoni ancora sotto shock. L’arrivo di una pattuglia dei carabinieri ha messo fine allo scontro, scatenando un fuggi fuggi generale tra i responsabili, che si sono dileguati per le vie limitrofe.

“Molti visitatori dovevano rientrare nelle loro strutture, ma non riuscivano a passare. Avevano paura, si leggeva il terrore nei loro occhi”, proseguono i testimoni. Dietro la violenza, secondo le prime ipotesi, potrebbero celarsi interessi legati al controllo dello spaccio di stupefacenti nella zona.