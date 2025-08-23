Terribile schianto a Palermo, auto ribaltata nella notte

Cronaca
di Redazione Web

Altro incidente stradale a Palermo. L’ennesimo schianto è avvenuto nella serata di ieri, 22 agosto, in via Ponte di Mare a Sant’Erasmo. Un’auto, una Kia si è ribaltata terminando la sua corsa sopra una Fiat Panda.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale Buccheri La Ferla. Non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia municipale per comprendere le dinamiche del sinistro stradale.

Redazione Web
