Terribile schianto a Palermo, auto ribaltata nella notte

Altro incidente stradale a Palermo. L’ennesimo schianto è avvenuto nella serata di ieri, 22 agosto, in via Ponte di Mare a Sant’Erasmo. Un’auto, una Kia si è ribaltata terminando la sua corsa sopra una Fiat Panda.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale Buccheri La Ferla. Non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia municipale per comprendere le dinamiche del sinistro stradale.