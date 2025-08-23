Tentato omicidio in Sicilia, grave un uomo colpito da colpi di pistola

Tentato omicidio in Sicilia. Un uomo, un pastore di 45 anni, di Scicli è rimasto gravemente ferito dopo essere stato ferito da un colpo d’arma da fuoco in contrada Fondo Oliva, nelle campagne di Scicli.

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. I medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. I sanitari hanno riscontrato una ferita con foro di entrata e di uscita del proiettile. Le condizioni del paziente sono gravi.

Si stanno ricostruendo le dinamiche dell’agguato per rintracciare il responsabile.