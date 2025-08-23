Schianto sulla Palermo-Catania, uomo in codice rosso prelevato con l’elisoccorso del 118

Cronaca
di Redazione Web

Incidente stradale sulla Palermo Catania nella zona dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. L’autostrada è stata chiusa in direzione Palermo creando lunghissime code.

A seguito di un incidente autonomo che ha coinvolto una motocicletta, il personale Anas ha prontamente chiuso al traffico il km 35,900 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le direzioni e in località Termini Imerese (PA), per permettere all’elicottero del 118 di poter atterrare sulla carreggiata e prestare tempestivi soccorsi al conducente della moto rimasto ferito nell’impatto.

L’elicottero è ripartito in sicurezza portando il motociclista ferito al più vicino ospedale in codice rosso. Subito dopo il traffico è stato sbloccato in entrambe le direzioni.

Redazione Web
