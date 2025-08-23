Incidente in via Messina Marina, scooterista investe un cane e finisce in ospedale

Una serata di fine estate si trasforma in un incubo per un uomo che, a bordo del suo scooter, stava semplicemente tornando a casa dal lavoro. È quasi mezzanotte quando il buio di via Messina Marina, all’altezza del noto locale Sir Jon, viene squarciato dal rumore di una frenata e da un impatto violento.

All’improvviso, un cane è sbucato dal nulla, attraversando la carreggiata poco illuminata. L’uomo in sella allo scooter non ha potuto fare nulla per evitarlo, centrandolo in pieno. La caduta è stata rovinosa: il motociclista è stato sbalzato dal mezzo, finendo pesantemente sull’asfalto. È rimasto a terra, ferito e sanguinante, in attesa dei soccorsi.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime, delicate cure sul luogo dell’incidente, immobilizzando il collo dell’uomo per precauzione, prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla. Ora si trova al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso, per valutare l’entità delle diverse ferite riportate nell’impatto.