Frontale tra un tir e un furgone sulla Provinciale, 2 feriti gravi, strada chiusa

Drammatico incidente frontale lungo la strada provinciale 19. L’incidente ha visto coinvolti un furgone e un tir e, sebbene la dinamica esatta sia ancora al vaglio delle autorità, l’impatto è stato devastante, come testimoniano le condizioni dei due veicoli, entrambi gravemente danneggiati.

Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118, che hanno fornito le prime cure ai due uomini alla guida, entrambi originari di Catania. L’incidente è avvenuto nel tratto che collega Noto a Pachino. Successivamente, sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Avola e Noto. A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni del conducente del furgone, che nell’impatto avrebbe riportato le ferite più serie.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e accertare le responsabilità. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità.

