Frontale tra un tir e un furgone sulla Provinciale, 2 feriti gravi, strada chiusa

Cronaca
di Redazione Web

Drammatico incidente frontale lungo la strada provinciale 19. L’incidente ha visto coinvolti un furgone e un tir e, sebbene la dinamica esatta sia ancora al vaglio delle autorità, l’impatto è stato devastante, come testimoniano le condizioni dei due veicoli, entrambi gravemente danneggiati.

Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118, che hanno fornito le prime cure ai due uomini alla guida, entrambi originari di Catania. L’incidente è avvenuto nel tratto che collega Noto a Pachino. Successivamente, sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Avola e Noto. A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni del conducente del furgone, che nell’impatto avrebbe riportato le ferite più serie.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e accertare le responsabilità. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità.

Foto Assenza.

News suggerite per te:

  1. Incidente notturno sulla Provinciale: 5 feriti, 3 gravi
  2. La provinciale 37 chiusa dal 2021 per frana, la regione ora aggiudica i lavori
  3. Drammatico scontro frontale furgone-auto, 8 persone estratte dalle lamiere
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Redazione Web
Potrebbe piacerti anche
Cronaca

Schianto sulla Palermo-Catania, uomo in codice rosso prelevato con…

Cronaca

Fanno sesso sul lungomare di Ortigia e vengono filmati, il video fa il giro del web

Cronaca

Terribile schianto a Palermo, auto ribaltata nella notte

Cronaca

Tentato omicidio in Sicilia, grave un uomo colpito da colpi di pistola