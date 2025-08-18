Corre in ospedale ma il bimbo ha fretta: partorisce in un distributore Q8 nel Palermitano

Una storia a lieto fine, di quelle che scaldano il cuore, arriva dalla provincia di Palermo. Questa mattina, una giovane donna di Misilmeri, Carmela Rubino, ha dato alla luce il suo bambino in una circostanza tanto imprevista quanto emozionante: la piazzola di un distributore di benzina.

Tutto è iniziato alle prime luci del giorno, quando la donna ha avvertito le prime contrazioni. Il piccolo Federico, però, aveva una gran fretta di venire al mondo. La corsa verso l’ospedale, a bordo di un’ambulanza del 118, è stata una lotta contro il tempo. Le contrazioni, sempre più intense e ravvicinate, hanno reso subito chiaro all’equipaggio che non ci sarebbe stato tempo sufficiente per raggiungere il nosocomio.

Con grande prontezza e professionalità, i sanitari hanno preso la decisione di fermarsi lungo la statale Palermo-Agrigento, trasformando un’area di servizio Q8 in una sala parto d’emergenza. Lì, assistita dagli operatori, Carmela ha partorito il suo Federico.

Fortunatamente, tutto si è svolto per il meglio. Mamma e figlio godono di ottima salute e, subito dopo il parto, sono stati trasferiti all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, dove si trovano ora ricoverati nel reparto di neonatologia per tutti gli accertamenti di rito.