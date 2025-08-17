Vacanza finisce in tragedia: si tuffa dalla scogliera a Polignano, muore 23enne siciliano

Una giornata di spensieratezza in Puglia si è trasformata in un dramma. Si è spento all’ospedale di Monopoli il ragazzo di 23 anni, Francesco Aronica, originario di Catania, che nel pomeriggio si era tuffato in mare da una scogliera nella celebre cornice di Lama Monachile, a Polignano a Mare. Quello che doveva essere un momento di gioia con gli amici si è rivelato un gesto fatale.

Secondo le prime ricostruzioni, Francesco Aronica, in vacanza con un gruppo di amici, si sarebbe lanciato da un’altezza di diversi metri. L’impatto con l’acqua, tuttavia, è stato violento e gli ha causato la perdita di coscienza, pare a seguito di un grave trauma cranico. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: il personale del 118, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, ha recuperato il corpo del ragazzo in condizioni apparse subito disperate.

La corsa in codice rosso verso l’ospedale “San Giacomo” di Monopoli e i tentativi incessanti di rianimazione da parte del personale medico si sono purtroppo rivelati vani. Il cuore del 23enne ha cessato di battere poco dopo il suo arrivo, lasciando nello sconforto la famiglia e gli amici che erano con lui. La notizia ha gettato un’ombra sulla località barese, meta ogni anno di migliaia di turisti e nota anche per le competizioni di tuffi da grandi altezze.