Paura in Sicilia, un fulmine lo colpisce in pieno: 45enne va in arresto cardiaco

Incubo per un uomo di 45 anni, che ha rischiato la vita nel borgo marinaro di Marzamemi. Attimi di terrore si sono vissuti quando, durante un violento temporale che si è abbattuto sulla zona, una saetta lo ha centrato in pieno. L’uomo si trovava in un’area di rimessaggio per imbarcazioni, forse intento a controllare gli ormeggi a causa del maltempo, quando la scarica elettrica lo ha raggiunto.

Stramazzato al suolo, privo di sensi e in arresto cardiaco, la situazione è apparsa subito disperata. La macchina dei soccorsi si è attivata all’istante: due ambulanze del 118 sono arrivate sul posto in pochi minuti. Il personale sanitario ha immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, lottando contro il tempo per strapparlo a un destino che sembrava segnato.

Grazie alla loro prontezza e professionalità, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere. Secondo il racconto di alcuni testimoni oculari, il 45enne, una volta ripreso conoscenza, avrebbe fatto dei cenni con la mano per rassicurare tutti, prima di essere trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Avola. Ora si trova ricoverato sotto stretta osservazione medica, dove i dottori stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari per valutare le sue condizioni.